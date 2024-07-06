PlayStation 4 спасла AMD от банкротства

Компания AMD могла уже обанкротиться, но её спасла PlayStation. Ренато Фрагале (Renato Fragale) — руководитель направления клиентских игровых ПК AMD — рассказал историю о том, что отличные продажи PS4 помогли AMD избежать банкротства.
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