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Эхо Москвы -Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО

Эхо Москвы -Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО

АВТОРEchoMSK Будущее России под угрозой. Сегодняшняя политика России продолжает худшее, что было в ее истории – союзы с тиранами и подавление свободы везде, куда могут дотянуться наши войска – Польша, Венгрия, Чехословакия, а теперь и Казахстан.

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