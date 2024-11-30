НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

46 подписчиков

Экс-начальник 12-го ГУ Минобороны РФ: полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Экс-начальник 12-го ГУ Минобороны РФ: полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Архипелаг Новая Земля. Спутниковый снимокРазговоры о том, что России следует выйти из моратория на проведения ядерных испытаний в экспертной среде нашей страны ведутся достаточно давно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх