Совет Федерации России одобрил прогрессивную шкалу НДФЛ

Законопроект, устанавливающий прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) поддержан комитетом Совета Федерации России по бюджету и финансовым рынкам, 9 июля сообщает пресс-служба СФ России.
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