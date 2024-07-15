Балканы и Черное море: США задумали девятую волну расширения НАТО

Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa Сразу после саммита Запад делает следующий ход. Агентство Bloomberg сообщает о планах провести новую мирную конференцию по Украине, наподобие той, что уже была в Швейцарии, но теперь с участием России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии