Сдавайся, зритель из СССР! Очень трудный тест: угадайте «Ну, погоди!», «Умку» и еще 8 лучших мультфильмов советского детства

Те, кто проявился на свет, пророс и прожил в СССР, будут в пролете! фото: мультфильм «Карлсон вернулся» (1970)Золотой сегодня денечек! Потому что 9 декабря, но только 95 лет назад, в 1929 году, родился золотой голос советской мультипликации — Клара Румянова.
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