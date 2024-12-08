MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

894 подписчика

Сдавайся, зритель из СССР! Очень трудный тест: угадайте «Ну, погоди!», «Умку» и еще 8 лучших мультфильмов советского детства

Сдавайся, зритель из СССР! Очень трудный тест: угадайте «Ну, погоди!», «Умку» и еще 8 лучших мультфильмов советского детства

Те, кто проявился на свет, пророс и прожил в СССР, будут в пролете! фото: мультфильм «Карлсон вернулся» (1970)Золотой сегодня денечек! Потому что 9 декабря, но только 95 лет назад, в 1929 году, родился золотой голос советской мультипликации — Клара Румянова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх