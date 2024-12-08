Сдавайся, зритель из СССР! Очень трудный тест: угадайте «Ну, погоди!», «Умку» и еще 8 лучших мультфильмов советского детства

Те, кто проявился на свет, пророс и прожил в СССР, будут в пролете! фото: мультфильм «Карлсон вернулся» (1970)Золотой сегодня денечек! Потому что 9 декабря, но только 95 лет назад, в 1929 году, родился золотой голос советской мультипликации — Клара Румянова.