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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Свежее обновление для Dragon's Dogma 2 исправляет падения пешек со скал, улучшает и...

Свежее обновление для Dragon's Dogma 2 исправляет падения пешек со скал, улучшает и...

Свежее обновление для Dragon's Dogma 2 исправляет падения пешек со скал, улучшает их ИИ и приносит другие исправленияЯпонские разработчики из студии Capcom продолжают работать над совершенствованием технической составляющей Dragon’s Dogma 2.

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