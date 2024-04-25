Свежее обновление для Dragon's Dogma 2 исправляет падения пешек со скал, улучшает и...

Свежее обновление для Dragon's Dogma 2 исправляет падения пешек со скал, улучшает их ИИ и приносит другие исправленияЯпонские разработчики из студии Capcom продолжают работать над совершенствованием технической составляющей Dragon’s Dogma 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)