Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

«Международная амнистия» призвала ФИФА выплатить денежные компенсации рабочим-мигрантам, строившим стадионы к ЧМ-2022

«Международная амнистия» призвала ФИФА выплатить денежные компенсации рабочим-мигрантам. Правозащитная организация в очередной раз обратилась с таким призывом к главе ФИФА Джанни Инфантино.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх