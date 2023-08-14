Мозгу необходима тишина: результаты большого исследования учёных Владислав ВислНас окружает шумный и постоянно изменяющийся мир, мы живем в беспрерывном движении — все это, конечно, впечатляюще, но сила и красота тишины гораздо более значимы.
Мозгу необходима тишина: результаты большого исследования учёных Владислав ВислНас окружает шумный и постоянно изменяющийся мир, мы живем в беспрерывном движении — все это, конечно, впечатляюще, но сила и красота тишины гораздо более значимы.
Свежие комментарии