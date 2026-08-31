Психолог Муслумов: родителям не стоит делать оценки главной целью

Доцент кафедры возрастной и педагогической психологии УрФУ Рустам Муслумов рассказал, что отношение ребёнка к школе во многом зависит от повседневной атмосферы вокруг учёбы: постоянный контроль, тревога из-за оценок и конфликты способны сделать её источником напряжения.