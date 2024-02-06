Экс-футболисту Дани Алвесу грозит девять лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Прокуратура потребовала для бывшего футболиста каталонской "Барселоны" и сборный Бразилии Дани Алвеса девять лет тюремного заключения по делу об изнасиловании, передает "Советский спорт" со ссылкой на Washington Post.
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