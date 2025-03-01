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Никто не стрелял. Полиция установила личности участников инцидента во Владивостоке

Никто не стрелял. Полиция установила личности участников инцидента во Владивостоке

Сотрудники полиции выяснили личности участников происшествия на улице Терешковой. Оружие отдали на экспертизу, информацию о выстрелах опровергли, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

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