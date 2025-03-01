Никто не стрелял. Полиция установила личности участников инцидента во Владивостоке

Сотрудники полиции выяснили личности участников происшествия на улице Терешковой. Оружие отдали на экспертизу, информацию о выстрелах опровергли, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу полиции региона.
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