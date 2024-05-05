В Сарапуле приняли первые в наступившем сезоне суда с туристами

Сарапул. Удмуртия. Об открытии турсезона в городе объявил глава Сарапула Виктор Шестаков. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» градоначальник написал, что 4 мая в речной порт зашли первые 2 теплохода с туристами.