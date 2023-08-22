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Рубиалес в самолете уговаривал Эрмосо подготовить совместное обращение насчет поцелуя – футболистка отказалась. RFEF выпустила заявление от лица девушки без ее согласия (Relevo)

Рубиалес в самолете уговаривал Эрмосо подготовить совместное обращение насчет поцелуя – футболистка отказалась. RFEF выпустила заявление от лица девушки без ее согласия (Relevo)

Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку сборной Испании в губы на церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира.

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