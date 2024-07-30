Попала на свидание к мужчине, который искал домработницу

Ольга Гусева

Смешно. Только познакомилась, а уже примеряет его в мужья. В таком возрасте пора прекращать так мечтать и придумывать себе людей. И снять свои розовые очки. Ну не понравился человек, нафига тогда ещё и ехать к нему. Можно было бы корректно удалиться просто. По мне, так взгляды у автора странные и незрелые какие-то.