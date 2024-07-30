В наше время, когда доступно много чего, так сложно найти спутника жизни. Мужчину, с которым реально хочется просыпаться, днем с огнем не сыщешь.
Попала на свидание к мужчине, который искал домработницу
Комментарии
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Ольга Гусева
Смешно. Только познакомилась, а уже примеряет его в мужья. В таком возрасте пора прекращать так мечтать и придумывать себе людей. И снять свои розовые очки. Ну не понравился человек, нафига тогда ещё и ехать к нему. Можно было бы корректно удалиться просто. По мне, так взгляды у автора странные и незрелые какие-то.
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9 час.
АМ
Алиса Майская
"Крайнее" свидание, "за офисным креслом"... автор из какого глухого села со своими претензиями? Не понравился мужик, зачем ехать "календарики смотреть"? В общем, возможно, мужчина и может "приготовить себе полноценный обед", только автор-то ему зачем? Календарики смотреть? Дура-дурой))
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9 час.
Элина Морозова
У нее изначально была цель знакомства -замуж. Поэтому она с такой точки зрения и смотрит на ситуацию.
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9 час.
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