ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Сергей Seregin
    👍👍👍Циничный разбор с...
  • Вера Федорова
    Ааа...ну, да, тут, наверное, скорее, сниженная лексика)).Ох уж эти порочны...
  • Александр24
    Достаточно было перед словом "нынешние" поставить слово "некоторые" и всё стало бы на свои места, в полном соответств...Ох уж эти порочны...

Попала на свидание к мужчине, который искал домработницу

Попала на свидание к мужчине, который искал домработницу

В наше время, когда доступно много чего, так сложно найти спутника жизни. Мужчину, с которым реально хочется просыпаться, днем с огнем не сыщешь.

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Комментарии
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Ольга Гусева
Смешно. Только познакомилась, а уже примеряет его в мужья. В таком возрасте пора прекращать так мечтать и придумывать себе людей. И снять свои розовые очки. Ну не понравился человек, нафига тогда ещё и ехать к нему. Можно было бы корректно удалиться просто. По мне, так взгляды у автора странные и незрелые какие-то.
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9 час.
АМ
Алиса Майская
&quot;Крайнее&quot; свидание, &quot;за офисным креслом&quot;... автор из какого глухого села со своими претензиями? Не понравился мужик, зачем ехать &quot;календарики смотреть&quot;? В общем, возможно, мужчина и может &quot;приготовить себе полноценный обед&quot;, только автор-то ему зачем? Календарики смотреть? Дура-дурой))
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9 час.
Элина Морозова
У нее изначально  была  цель знакомства -замуж. Поэтому она с такой точки зрения и смотрит на ситуацию.
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9 час.

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