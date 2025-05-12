Путин прокомментировал попытки ВСУ проникнуть на территорию России

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили провокационный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
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