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Царьград

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Дун Цзяньхуа скончался на 90-м году жизни в Гонконге

Дун Цзяньхуа скончался на 90-м году жизни в Гонконге

Бывший глава администрации Гонконга Дун Цзяньхуа умер на 90-м году жизни. Дун, родившийся в Шанхае и ставший первым руководителем САР, поддерживал формулу "одна страна – две системы" и работал над возвращением Гонконга Китаю.

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