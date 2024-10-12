ОМОН нагрянул в московские клубы после жалоб на ЛГБТ-вечеринки*

Сотрудники ОМОН ночью 12 октября нагрянули в московские клубы "Три обезьяны" и "Центральная станция" после жалоб на то, что там проводятся ЛГБТ-вечеринки*, передает корреспондент РЕН ТВ Евгений Наприенко.
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