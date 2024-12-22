Хедж-фонды ждут наибольшего роста цены нефти WTI в этом году

Хедж-фонды ждут наибольшего роста цены американской сырой нефти WTI за год из-за возможных санкций против иранской и российской нефти и возможности дополнительного стимулирования экономики Китая, сообщает Bloomberg.
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