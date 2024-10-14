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Новое исследование: мутации прионного заболевания изменяют структуру синапсов до появления симптомов

Новое исследование: мутации прионного заболевания изменяют структуру синапсов до появления симптомов

Введение Недавние исследования в области генетики и нейробиологии выявили, что мутации, связанные с прионными заболеваниями, могут оказывать влияние на структуру синапсов нейронов значительно раньше, чем проявляются первые симптомы болезни.

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