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В АО НК «КазМунайГаз» сменился председатель правления

В АО НК «КазМунайГаз» сменился председатель правления

Председатель Правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов представил коллективу АО НК «КазМунайГаз»  Асхата Хасенова, на которого возложено исполнение обязанностей председателя правления АО НК «КазМунайГаз» до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».

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