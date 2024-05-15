В АО НК «КазМунайГаз» сменился председатель правления

Председатель Правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов представил коллективу АО НК «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, на которого возложено исполнение обязанностей председателя правления АО НК «КазМунайГаз» до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».
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