РТК-ЦОД завершил миграцию IT-систем Россельхозбанка на собственные мощности

Компания РТК-ЦОД, IT-сервис-провайдер полного цикла, обеспечила полную миграцию IT-систем одного из крупнейших банков России — Россельхозбанка — на собственные мощности, что стало частью комплексного проекта по расширению ресурсов colocation финансовой организации.
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