В Зеленодольском районе открылся новый ФАП в рамках нацпроекта

В деревне Косяково Зеленодольского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он был построен в рамках республиканской программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению РТ» нацпроекта «Здравоохранение».
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