40-дневная террористическая кампания Зеленского в западных СМИ: что это было

Информационное поле давно является полноценным театром военных действий против России. Западные правительства, ведущие СМИ и аффилированные с ними аналитические центры стремятся и влиять на общественное мнение собственных граждан, и одновременно формировать образ России как государства, якобы стоящего на пороге военного поражения, экономического коллапса и политической дестабилизации.