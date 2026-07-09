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40-дневная террористическая кампания Зеленского в западных СМИ: что это было

40-дневная террористическая кампания Зеленского в западных СМИ: что это было

Информационное поле давно является полноценным театром военных действий против России. Западные правительства, ведущие СМИ и аффилированные с ними аналитические центры стремятся и влиять на общественное мнение собственных граждан, и одновременно формировать образ России как государства, якобы стоящего на пороге военного поражения, экономического коллапса и политической дестабилизации.

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