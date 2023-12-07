От комиссий при оплате ЖКХ освободят только нуждающихся, остальные будут платить

Да и вступит закон в силу позже, чем предполагалось Комиссии при оплате коммунальных услуг отменят только нуждающимся, перечень категорий таких граждан определит правительство РФ, пишет "Парламентская газета".
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