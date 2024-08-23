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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Чем лобовое стекло самолета отличается от автомобильного

Разница между ветровым стеклом автомобиля и лобовым стеклом самолета колоссальна. Коммерческие воздушные лайнеры подвергаются воздействию гораздо более серьезных нагрузок, чем автомобили, а их стекла являются структурной частью фюзеляжа.

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