Чем лобовое стекло самолета отличается от автомобильного

Разница между ветровым стеклом автомобиля и лобовым стеклом самолета колоссальна. Коммерческие воздушные лайнеры подвергаются воздействию гораздо более серьезных нагрузок, чем автомобили, а их стекла являются структурной частью фюзеляжа.
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