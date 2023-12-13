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В Генпрокуратуре рассказали о мерах реагирования на завышение цен на яйца

В Генпрокуратуре рассказали о мерах реагирования на завышение цен на яйца

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов в среду, 13 декабря, заявил, что по итогам надзорных мероприятий по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца будут приняты меры реагирования для защиты прав граждан.

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