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Крымская газета

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Аксёнов анонсировал ежемесячные открытые заседания Совета министров Крыма

Аксёнов анонсировал ежемесячные открытые заседания Совета министров Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о решении проводить ежемесячные рабочие заседания Совета министров региона.

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