Эдди Джордан: Только одна команда способна побороться с Red Bull Racing

Эдди Джордан: Только одна команда способна побороться с Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolБывший владелец команды Jordan в Формуле 1 Эдди Джордан считает, что в обозримой перспективе только одна команда способна составить конкуренцию Red Bull Racing.
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