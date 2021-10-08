За последние 7 лет Россия вырвалась далеко вперед в подводных технологиях. АПЛ проекта 885 Ясень (2021)

Во многом этот прорыв был обеспечен за счет подлодок класса "Ясень". Технические показатели этих подлодок таковы, что их практически невозможно обнаружить в мировом океане.
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