Мировое обозрение

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  • Сергей Чернов
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  • олег олейник
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  • олег олейник
    Это как раз то время , за которое можно "освоить " в свой личный карман бОльшую половину выделенных денег , а потом с...Украина собираетс...

За последние 7 лет Россия вырвалась далеко вперед в подводных технологиях. АПЛ проекта 885 Ясень (2021)

За последние 7 лет Россия вырвалась далеко вперед в подводных технологиях. АПЛ проекта 885 Ясень (2021)

Во многом этот прорыв был обеспечен за счет подлодок класса "Ясень". Технические показатели этих подлодок таковы, что их практически невозможно обнаружить в мировом океане.

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