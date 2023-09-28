Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

На объекте построили 32,5 км дороги, семь эстакад и два путепровода 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил горожанам о том, что строительная готовность Южной рокады составляет более 85 процентов.
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