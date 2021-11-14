Пока россияне радуются включению в реестр иноагентов очередной колоды пропагандистов половых извращений, а либеральные СМИ трясутся от информации о том, что Роскомнадзор озаботился навязыванием гомосятины западными онлайн-кинотеатрами, театры Москвы и Киева продолжают отрабатывать «заднеприводную» повестку.
«Культура» с задним приводом: «Идеальный муж» Хабенского стал логическим продолжением украинского фильма про педерастов «Мой юный принц»
Комментарии
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Elena Ivanova
К;то будет бороться с этими сатанистами?! Почему это продолжается и почему эти твари нагло смеются над нами?! В таком случае, чем Россия лучше Украины, если у нас всякая мразь так вольготно плюет на законы?! И самый главный вопрос: КТО у нас министр КУЛЬТУРЫ?! За какую культуру выступает г-жа ЛЮБИМОВА?!
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4 час.
2
Татьяна Бушмелева
Не понимаю .... Любовь это когда главное любить и быть любимым или главное рекламировать свои чувства везде и всем ? даже тем кому пофиг навязывать это "знание" ? Печальная история но с хорошим концом, так сказать - естественный отбор ещё работает...
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3 час.
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