«Культура» с задним приводом: «Идеальный муж» Хабенского стал логическим продолжением украинского фильма про педерастов «Мой юный принц»

Elena Ivanova К;то будет бороться с этими сатанистами?! Почему это продолжается и почему эти твари нагло смеются над нами?! В таком случае, чем Россия лучше Украины, если у нас всякая мразь так вольготно плюет на законы?! И самый главный вопрос: КТО у нас министр КУЛЬТУРЫ?! За какую культуру выступает г-жа ЛЮБИМОВА?!

Татьяна Бушмелева Не понимаю .... Любовь это когда главное любить и быть любимым или главное рекламировать свои чувства везде и всем ? даже тем кому пофиг навязывать это "знание" ? Печальная история но с хорошим концом, так сказать - естественный отбор ещё работает...