ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Сестра завидовала мне и увела мужа". Он поверил в ее любовь, но горько пожалел об этом

"Сестра завидовала мне и увела мужа". Он поверил в ее любовь, но горько пожалел об этом

Зависть может быть относительно полезной только в том случае, когда помогает стать лучше тому, кто ее испытывает.

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Комментарии
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IK
Irina Krasnova
похоже на очередной опус ИИ..
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1 м.