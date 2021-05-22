☭КОМПАСПолитикаПочему либералы так ненавидят 9 мая?Почему либералы так ненавидят 9 мая? Потому что это было их, именно ИХ поражение в первой расовой войне.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРазгуляев НиколайОсобенно странно что большинство из них богоизбранные.Валерий ФедосеевЛиберальная продажная шобла считает себя сверхчеловеками. Хотя по их пейсатым рожам видно что они и арийцам ненужны. При первом удобном случае их пустят на удобрения, как это нередко происходило в прошлом....ТТатьянаСогласна с автором, но хочется добавить... Либералы ненавидят всё, что связано с Советским Союзом или, если угодно, с СССР; и в любом виде не приемлют его превосходство над Западом даже сейчас, когда СССР не существует уже тридцать лет. Поэтому они отзываются о празднике Победы 9 Мая столь уничижительно и даже кощунственно, изо всех сил и возможностей отрицая его значимость даже для России. А военным парадом демонстрируется российским гражданам и всем, кто может замыслить зло против нас ( а такие безусловно имеются!) готовность России не допустить подобного на нашей территории ещё раз... Смотрите и делайте выводы и, судя по всему, смотрят и делают выводы.Nikolia VovchenkoВы правы в том ,что либерастов корёжит день Победы 9 мая,как и парад Победы,но вы почему то упустили навязанные стране и народу "соответствующие" событию символы...А ведь кроме флага,под которым давали присягу гитлеру и воевали власовцы,было "непонятное" возложение к могиле Неизвестного солдата "восьмёрочек"вместо гирлянды....Так что решайте сами,какой нам показали "парад":власовский флаг впереди и символы"hh"к могиле,не говоря о задрапированном мавзолее..ludmila CernegaЭто Вы притягиваете "за уши" и как-то злобствуете.Nikolia VovchenkoКак интересно...Татьяна вдруг оказалась Ludmila ...ludmila CernegaНадо сказать, что в России либералы, это некие нигилисты в образе из 19 века, а вот фольксдойчи, это серьезно.Комментировать
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