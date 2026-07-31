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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Июль уходит, с ним и лето

Июль уходит, с ним и лето. Короче день, а ночь длинней. Хотя с теплом ещё рассветы, Остатки летних, добрых дней.

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