Дональд Трамп © Jonathan Ernst/Reuters Трамп назвал безобразием удары ВСУ по российским НПЗ и заявил, что с Зеленским труднее договариваться, чем с Путиным.
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