ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Вся эта информация типа США выйдут из НАТО при победе Трампа, все это пока сказки и фантазии, не более того. Не удивл...Болтон допустил в...
  • Leon Dan
    Вона что. О единстве пусть чиновникам напомнит в регионах, которые его именем творят беззаконие и приговаривают "вы м...Путин призвал бер...
  • Андрей Алферов
    Белгородскую область не забудьте.Фонд «Гольфстрим»...

МО: врач принял управление танком вместо раненого командира и сорвал прорыв ВСУ

МО: врач принял управление танком вместо раненого командира и сорвал прорыв ВСУ

Начальник медицинского пункта отряда специального назначения группировки прикрытия государственной границы с позывным Велес занял место раненого командира танка и помог не допустить прорыва украинских боевиков через границу России близ села Козинка в Белгородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх