МО: врач принял управление танком вместо раненого командира и сорвал прорыв ВСУ

Начальник медицинского пункта отряда специального назначения группировки прикрытия государственной границы с позывным Велес занял место раненого командира танка и помог не допустить прорыва украинских боевиков через границу России близ села Козинка в Белгородской области.
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