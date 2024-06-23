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Во что хотят превратить Курилы? Рассказываем.

Во что хотят превратить Курилы? Рассказываем.

27 июля 2021 49K прочитали Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник посетил курильский остров Итуруп (который японцы считают своим), впервые с тех пор, как заработали прошлогодние поправки к Конституции, которые запретили отчуждение территории.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пусть узкоглазые япошкии идут в задницу бегемота, там очень приятный, для них, запах!!!😜👈👍👀🤠
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16 час.

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