Во что хотят превратить Курилы? Рассказываем.

27 июля 2021 49K прочитали Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник посетил курильский остров Итуруп (который японцы считают своим), впервые с тех пор, как заработали прошлогодние поправки к Конституции, которые запретили отчуждение территории.