Изображение сгенерировано нейросетью Алиса В Петербурге мигрантам с патентами запретили работать в медицине и в сфере красоты В Санкт-Петербурге расширили ограничения на труд иностранцев с патентами на 2026 год.
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Ага ,- обозначить борьбу нанайских мальчиков и зрителям потеха!
Запретных перечней может быть сколько угодно, только соблюдаются ли они?
В Питере не нужны новые мигранты, там уже все ниши заняты выходцами из Азербайджана с нашими паспортами.
Как мы всегда стриглись без мигрантов?
А когда им в общепите запретят работать?...
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