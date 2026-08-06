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В Светлогорске прошёл Балтийский эногастрономический фестиваль «Гроздь»

В Светлогорске прошёл Балтийский эногастрономический фестиваль «Гроздь»

В первые выходные августа Светлогорск стал подлинной столицей российского гастрономического туризма. II Балтийский эногастрономический фестиваль «Гроздь» — событие, которое уверенно закрепляет за Калининградской областью статус территории изысканных вкусов и высоких гастрономических традиций.

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