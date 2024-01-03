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Добрый Мир

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«Очень плохая стратегия» – Зеленский поставил Украину на путь мести 

«Очень плохая стратегия» – Зеленский поставил Украину на путь мести 

Во время новогоднего обращения президент Украины Владимир Зеленский фактически пообещал своему народу отказаться от стратегии и тактики, а руководствоваться в войне с Россией исключительно чувством мести.

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