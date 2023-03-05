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Депутат Чаплин: при выращивании экзотических фруктов в России прежде всего стоит уделить внимание рассаде

Выращивая экзотические сорта на территории России необходимо уделять особое внимание рассаде. Об этом во время беседы с Федеральным агентством новостей рассказал депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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