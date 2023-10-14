НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

116 подписчиков

Миодраг Божович: «В судейском корпусе России очень много взяток. Нужно полностью менять менталитет, никакой Мажич не поможет»

Миодраг Божович: «В судейском корпусе России очень много взяток. Нужно полностью менять менталитет, никакой Мажич не поможет»

«Судейство в России очень плохое. И нет разницы – Мажич ли сюда приезжает или кто-то другой. Ошибки бывают – без этого никак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх