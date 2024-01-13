Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • федор
    Этот клоуненок типичный мелкий трус и ублюдок , сам жиденок только и может попрошайничать и тырить , а дебилы хохлятс...Зеленский дважды ...
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    Истинные цели америки - чтобы укропские и российские пенсионеры не получали пенсии. В России уже действует... В укроп...Украина: истинные...
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БЕСПРЕДЕЛЬШИНА ИНО-СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: СЛОВО ЗА ВЕТЕРАНАМИ

БЕСПРЕДЕЛЬШИНА ИНО-СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: СЛОВО ЗА ВЕТЕРАНАМИ

В прошедшую неделю перед Рождеством по всей стране продолжала полыхать тема бе$предела иностранных специалистов, которым правительство РФ, вдохновляемое барышами от дешевой рабочей $илы и оправдывающее свою антинародную деятельность в этой сфере методичками глобалистов и их НПО, создавало все условия для тихой колонизации России.

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Комментарии
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Горыныч
Эта рожа на первом фото ничего, кроме омерзения не вызывает. В тюрьму сажать его не надо. На восстановление Донбасса, ручками разбирать завалы.
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16 час.
Галина Друзина
А я вобще в шоке, в открытую говорит и ничего. На радость западу, всё таки будет гражданская война  у нас в России, если власти молчат.
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7 час.

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