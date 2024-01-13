БЕСПРЕДЕЛЬШИНА ИНО-СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: СЛОВО ЗА ВЕТЕРАНАМИ

Эта рожа на первом фото ничего, кроме омерзения не вызывает. В тюрьму сажать его не надо. На восстановление Донбасса, ручками разбирать завалы.

Галина Друзина

А я вобще в шоке, в открытую говорит и ничего. На радость западу, всё таки будет гражданская война у нас в России, если власти молчат.