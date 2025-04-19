В досье о нарушениях прав граждан США и вранье официальных властей, включая доктора Энтони Фаучи, во время пандемии COVID-19 превратила сайт, посвященный этому заболеванию, администрация Трампа, сообщил 18 апреля сайт The Gateway Pundit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии