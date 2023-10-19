Подборка познавательных фактов о гравитации

Жители планеты Земля воспринимают силу тяжести как что-то само собой разумеющееся. Известно, что Исаак Ньютон разработал теорию всемирного тяготения благодаря тому, что ему на голову упало яблоко с дерева.
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