Сатановский согласился с решением Соловьева о его увольнении

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский согласился с решением журналиста Владимира Соловьева о его увольнении из программы «Соловьев Live» за оскорбления в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии