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Царьград

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Художник Шевелев может получить пять лет колонии за реабилитацию нацизма

Художник Шевелев может получить пять лет колонии за реабилитацию нацизма

В своем посте мужчина утверждает, что СССР был изначальным союзником нацистской Германии.Активисты организации «Ветераны России» обратились к Генеральной прокуратуре и Следственному комитету России с просьбой оценить публикацию художника-иллюстратора Павла Шевелева на предмет возможной реабилитации нацизма.

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