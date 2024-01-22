В России предрекли новый виток гонки зарплат

В 2024 году конкуренция между компаниями по уровню предлагаемых зарплат может достичь новых высот, считают эксперты в сфере кадров и представители профсоюзов считают, Это связано с сохраняющейся нехваткой кадров, пишет «Коммерсант».
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