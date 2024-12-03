В Ростовской области полицейские провели профилактическое мероприятие для подрастающего поколения

В рамках профилактического «Всеобуча» в школе № 43 имени Пэн И.П. города Ростова-на-Дону старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГАИ УМВД России по городу Ростову-на-Дону капитан полиции Владлена Сафронова, старший инспектор отделения профилактики подростковой преступности ОУУП и ПДН УМВД России по городу Ростову-на-Дону капитан полиции Инна Сметаненко и инспектор ПДН ОП № 5 УМВД России по городу Ростову-на-Дону младший лейтенант полиции Оксана Есина провели мероприятие, направленное на профилактику правонарушений и преступлений, детского травматизма, а также соблюдения Правил дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Танкисты из группировки войск «Восток» захватили у солдат ВСУ бронетранспортер М-113 прямо с передовой
- В Запорожской области операторы ударных дронов группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк» и несколько блиндажей противника
- В соединениях и частях Тихоокеанского флота на Камчатке состоялись комплексные занятие по безопасности военной службы
Свежие комментарии